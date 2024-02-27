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Китайские ученые выяснили, что нужно употреблять для снижения риска летального исхода многих заболеваний
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 21:21

Китайские ученые выяснили, что нужно употреблять для снижения риска летального исхода многих заболеваний

В рамках исследования, проведенного учеными из второй больницы при Аньхойском медицинском университете в Китае и опубликованного в журнале Scientific Reports (Sci Rep), выявлено, что употребление флавонолов, особых растительных соединений, ассоциируется со значительным снижением риска летального исхода многих заболеваний и улучшением общего состояния здоровья.

Исследование включило 11 679 человек старше 20 лет, для которых была собрана информация о здоровье с помощью опросников, проведены лабораторные анализы и медицинское обследование. Ученые также оценили пищевые привычки участников, чтобы определить количество употребляемых флавонолов из различных продуктов, таких как чай, лук, фрукты и ягоды.

Результаты показали, что более высокое употребление флавонолов, включая изорамнетин, кемпферол, мирицетин и кверцетин, связано со снижением риска летального исхода от различных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Предполагается, что полезные свойства флавонолов объясняются их способностью снижать уровень воспаления, защищать клетки от окислительного стресса и улучшать функцию эндотелия кровеносных сосудов. Эти результаты подчеркивают важность включения продуктов, богатых флавонолами, в рацион для поддержания здоровья и долголетия, сообщает Газета.Ру.

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