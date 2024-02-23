Британским ученым удалось синтезировать важное химическое соединение

Новое химическое соединение — пантетин рассматривается как ключевой элемент для возникновения жизни на Земле. Опубликованное в журнале Science исследование отмечает решающую роль пантетина как активного фрагмента коэнзима А, необходимого для биохимических процессов.
Предыдущие попытки синтеза пантетина в 1995 году оказались неудачными из-за низких концентраций вещества. Однако новое исследование достигло значительной концентрации пантетина в воде при комнатной температуре, используя цианистый водород, присутствовавший на древней Земле.
Это открытие указывает на возможные места зарождения жизни, предполагая, что озера и другие водоемы, а не океаны, могли быть колыбелями жизни. Открытие не только расширяет наше понимание происхождения жизни на Земле, но и намекает на потенциальные зоны жизнеспособности на других планетах, таких как Марс, сообщает SM.News.
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