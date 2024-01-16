Ученые из Университета Ньюкасла считают, что земная жизнь могла зародиться в горячих источниках

Ученые из Университета Ньюкасла представили результаты исследования, согласно которым земная жизнь могла зародиться в горячих источниках примерно 3,5 миллиарда лет назад. Опубликованные в журнале Communications Earth & Environment данные поддерживают теорию о ключевой роли гидротермальных источников в этом процессе.

Исследователи утверждают, что в гейзерах, взаимодействуя с водородом, бикарбонатом и магнетитом, происходит образование органических молекул. Этот процесс приводит к формированию жирных кислот, способствующих появлению органических пузырьков. Проведенные в лаборатории эксперименты, имитирующие условия древних океанов, подтвердили возможность образования рудиментарных мембран ранних клеток при взаимодействии гидротермальных флюидов с бикарбонатными водами, богатыми водородом на основе железа.

Ученые считают, что аналогичный механизм мог существовать в океанах под ледяной поверхностью спутников солнечной системы, таких как Европа, Ганимед и Каллисто. Эти выводы открывают новые перспективы для понимания происхождения жизни не только на Земле, но и в других уголках нашей солнечной системы, сообщает МедиаПоток.