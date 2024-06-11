В Совете Федерации РФ обсуждают предложение позволить машинам скорой помощи "таранить" автомобили, мешающие их выезду при срочных вызовах. Сенатор Айрат Гибатдинов предложил также не наказывать медиков за подобные действия и обратился с соответствующим предложением к министру здравоохранения и начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Это предложение возникло после инцидента в Санкт-Петербурге, где автомобиль препятствовал скорой с малолетним пациентом.

Сенатор также выразил неудовлетворенность текущей нормой, которая предусматривает лишь административный штраф за подобные препятствия, и предложил ужесточить наказания за воспрепятствование скорой помощи, включая лишение водительских прав, сообщает За Рулем.

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