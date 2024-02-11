Американское маркетинговое агентство J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг надёжности автомобилей

Лидером стал Lexus, за ним следуют Toyota и Buick. Исследование включало только автомобили трехлетней давности.

Chevrolet, Mini и Porsche также вошли в топ-10.

Однако, аналитики отмечают общий тренд к снижению надежности автомобилей, особенно из-за новых мультимедийных систем, на которые жалуются владельцы значительно чаще. В самом конце рейтинга оказались Chrysler, Audi, Land Rover, Volkswagen, Tesla и Mercedes Benz, сообщает Life.