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Американское маркетинговое агентство J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг надёжности автомобилей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:04

Американское маркетинговое агентство J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг надёжности автомобилей

Лидером стал Lexus, за ним следуют Toyota и Buick. Исследование включало только автомобили трехлетней давности.

Chevrolet, Mini и Porsche также вошли в топ-10.

Однако, аналитики отмечают общий тренд к снижению надежности автомобилей, особенно из-за новых мультимедийных систем, на которые жалуются владельцы значительно чаще. В самом конце рейтинга оказались Chrysler, Audi, Land Rover, Volkswagen, Tesla и Mercedes Benz, сообщает Life.

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