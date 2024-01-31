Левые партии осуждают Грецию за размещение штаб-квартиры миссии ЕС в Красном море

Левые парламентские партии в Греции осудили предложение правительства разместить в Ларисе штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море.
Компартия Греции и парламентская фракция "Новые левые" выразили недовольство действиями правительства, обвиняя его в том, что оно втягивает страну в конфликт в Красном море без должных консультаций и информирования общественности.
Министр обороны Греции, Никос Дендиас, предложил Ларису в качестве штаб-квартиры для операции и заявил о готовности Греции принять на себя управление операцией. Левые партии призывают к бдительности и осуждают правительство за его действия в контексте возможной дестабилизации в регионе.
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