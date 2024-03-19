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Китай собирается закупать торф в Ленобласти
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:16

Китай собирается закупать торф в Ленобласти

Торф из Ленобласти собирается закупать Китай для нужд своего сельского хозяйства. Выбор пал на Cеверо-Запад не случайно. Здесь есть инфраструктура транспортная — порты и железная дорога, а главное функционирующие торфопредприятия. Говорится даже о Ленобласти как потенциальном "торфяном хабе" для всего Северо-Запада.

Около 1,25 млрд тонн — таковы запасы торфа в Ленобласти. Добыча происходит, и в 2023 году 18 предприятий региона произвели 225 тыс. тонн торфа, что составляет около 10% от общероссийской добычи.

Торф, это не только удобрение, но и топливо. В СССР начиная с 1930-х годов, а позже и в ВОВ торф активно использовался для теплоэлектростанций. До 40% мощностей ТЭЦ в стране обеспечивало это ископаемое топливо.

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