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ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Ленобласти
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:05

ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Ленобласти

Украинца с самодельными взрывными устройствами (СВУ), который готовился совершить диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области, обезвредила Федеральная служба безопасности. Сегодня Центр общественных связей (ЦОС) сообщил об обезвреживании диверсанта.

"На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — сообщили в ФСБ.

18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности. Также Губернатор Александр Дрозденко ввёл запрет на проведение массовых мероприятий и акций в регионе до 1 мая.

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