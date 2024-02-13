Украинца с самодельными взрывными устройствами (СВУ), который готовился совершить диверсию на газораспределительной станции в Ленинградской области, обезвредила Федеральная служба безопасности. Сегодня Центр общественных связей (ЦОС) сообщил об обезвреживании диверсанта.

"На территории Ленинградской области предотвращено совершение диверсионно-террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами на одном из объектов топливно-энергетической инфраструктуры", — сообщили в ФСБ.

18 января в Ленобласти на объектах критической инфраструктуры объявили режим повышенной готовности. Также Губернатор Александр Дрозденко ввёл запрет на проведение массовых мероприятий и акций в регионе до 1 мая.