Гендиректор киностудии "Ленфильм" Федор Щербаков объявлен МВД в розыск по уголовной статье. "Федор Щербаков, 11.11.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке, сообщает РИА "Новости". По Какой статье разыскивается сотрудник Ленфильма", в базе не говорится.
В пресс-службе киностудии сообщили журналистам, что Щербаков в отпуске за свой счёт. А заместитель вопросам безопасности Алексей Егорович Тратников временно выполняет его обязанности. Добавив, что от МВД ничего в "Ленфильме" на счёт Щербакова не получали.
Федор Щербаков находится в неоплачиваемом отпуске до 29 февраля. Его обязанности выполняет его заместитель по вопросам безопасности Алексей Егорович Тратников. Уведомлений о правовом статусе Щербакова от силовых структур и регуляторов в "Ленфильм" на данный момент не поступало.
Однако, скорее всего Федор Щербаков разыскивается только как свидетель по делу своего партнера по бизнесу, пишет издание "Деловой Петербург".
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