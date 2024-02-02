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На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:29

На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780

Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.

Решив, что лимон также обладает исторической ценностью, аукционный дом включил его в лоты. Покупатель приобрел этот уникальный артефакт за $1780, в то время как сам шкаф был продан всего за $40. Новый обладатель лимона не раскрыл своих планов относительно этого необычного приобретения, сообщает Газета.Ру.

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