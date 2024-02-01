Важнейшей задачей назвал глава государства вопрос обеспечения лекарствами всех нуждающихся, потому что от этого зависит благополучие и здоровье, а также продолжительность жизни людей, а ведь это самая большая ценность.



Вопрос импортозамещения лекарственных препаратов на 75% уже решен, однако отечественная фармоцевтика на достигнутом останавливаться не собирается. "Теперь мы должны делать это все сами. Кстати говоря, мы и делаем это, во всяком случае стремимся к этому", — приводит ТАСС слова президента.

Страна стремится к полной независимости в фармацевтике по этим вопросам, однако сложность задачи не позволяет решить её моментально. При этом надо понимать, что даже в СССР не все лекарства были отечественными, часть из них импортировалась, отмечает глава страны. Ранее Путин подписал закон, который упрощает регистрацию препаратов от редких болезней в России.