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Россия сама делает 75% важнейших лекарств
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:25

Россия сама делает 75% важнейших лекарств

Важнейшей задачей назвал глава государства вопрос обеспечения лекарствами всех нуждающихся, потому что от этого зависит благополучие и здоровье, а также продолжительность жизни людей, а ведь это самая большая ценность.

Вопрос импортозамещения лекарственных препаратов на 75% уже решен, однако отечественная фармоцевтика на достигнутом останавливаться не собирается. "Теперь мы должны делать это все сами. Кстати говоря, мы и делаем это, во всяком случае стремимся к этому", — приводит ТАСС слова президента.

Страна стремится к полной независимости в фармацевтике по этим вопросам, однако сложность задачи не позволяет решить её моментально. При этом надо понимать, что даже в СССР не все лекарства были отечественными, часть из них импортировалась, отмечает глава страны. Ранее Путин подписал закон, который упрощает регистрацию препаратов от редких болезней в России.

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