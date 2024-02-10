Врач Чернов объясняет кому нужны ортопедические стельки

Врач-остеопат и специалист по ортопедическим стелькам, Тимофей Чернов, объясняет, что ортопедические стельки необходимы для тех, кто страдает плоскостопием. Это состояние, при котором стопа не выполняет амортизационные функции при ходьбе, беге или других физических активностях. Ортопедические стельки изготавливаются из термопластичного материала, который корректирует и поддерживает стопу в правильном положении.
Стельки помогают предотвратить негативные последствия, такие как протрузии, грыжи и остеохондроз, поддерживая стопы в анатомически правильном положении. Даже если у человека нет плоскостопия, активный образ жизни или частая физическая нагрузка требуют дополнительной защиты для ног.
Выбор ортопедических стелек должен быть осуществлен под руководством врача, учитывая индивидуальные особенности стопы, образ жизни и уровень физической активности. Стельки являются персонализированным решением, а самостоятельный выбор без консультации врача не рекомендуется, сообщает Спорт-Экспресс.
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