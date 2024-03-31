Ученые выявили связь между способностью стоять на одной ноге в течение 10 секунд и долголетием

Ученые проанализировали данные 1702 человек в возрасте от 51 до 75 лет и обнаружили, что 20,4% участников не смогли выполнить тест.

В течение 7 лет медианного периода наблюдения смертность была выше среди тех, кто не смог пройти тест (17,5% против 4,6%). После коррекции на различные факторы риска, участники, не справившиеся с тестом, имели более высокий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто успешно прошел тест (ор = 1,84).

Добавление данных о 10-секундной стойке к модели риска смерти значительно улучшило прогнозирование риска смерти. Исследование подчеркивает важность включения этого теста в рутинный медицинский осмотр для людей старше 50 лет, несмотря на некоторые ограничения, сообщает Planet Today.