Ученые проанализировали данные 1702 человек в возрасте от 51 до 75 лет и обнаружили, что 20,4% участников не смогли выполнить тест.
В течение 7 лет медианного периода наблюдения смертность была выше среди тех, кто не смог пройти тест (17,5% против 4,6%). После коррекции на различные факторы риска, участники, не справившиеся с тестом, имели более высокий риск смерти от всех причин по сравнению с теми, кто успешно прошел тест (ор = 1,84).
Добавление данных о 10-секундной стойке к модели риска смерти значительно улучшило прогнозирование риска смерти. Исследование подчеркивает важность включения этого теста в рутинный медицинский осмотр для людей старше 50 лет, несмотря на некоторые ограничения, сообщает Planet Today.
Глава Управления по туризму Египета Амр Элькади заверил об отсутствии проблем с оплатой услуг для россиян
Глава Управления по туризму Египта Амр Элькади отметил, что сообщения о возможных трудностях с оплатой единичны и не являются системными проблемами.
Стало известно, что египетские отели не планируют отказываться от системы "все включено"
Глава управления по туризму Египта Амр Элькади подтвердил, что система "все включено" остается популярной, особенно среди семей с детьми.
Эксперт Проскурин сообщил, как европейцы пользовались реликвиями ацтеков
Эксперты рассказали об исследовании артефактов ацтеков, связанных с Джоном Ди, советником английской королевы Елизаветы I, известным в связи с использованием черного зеркала для предсказаний.
Стало известно, какой завтрак способствует очищению организма
Употребление овсяной или рисовой каши по утрам может оказать положительное воздействие на состояние слизистой желудка, активируя внутреннюю систему детоксикации организма.