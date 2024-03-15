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США признали сильное отставание в арктическом флоте
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 12:03

США признали сильное отставание в арктическом флоте

Даже если США построят все свои тяжелые ледоколы, которые уже заказы военным предприятиям страны, все равно Америка будет сильно отставать от России в ледокольном флоте. Сейчас разрыв уже является критическим и составляет 1 тяжелый ледокол США против 40-ка таких же судов у России. Это признал вчера Грегори Гийо на слушаниях по бюджету США в Комитете Сената по вооруженным силам. Грегори М. Гийо — является генералом ВВС, он — глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM).

В послании Федераольному собранию 29 февраля 2024г. Владимир Путин пригласил иностранный бизнес активно использовать Северный морской путь. В январе глава государства также принял участие в закладке очередного ледокола — "Ленинград" — с атомным двигателем.

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