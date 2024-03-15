Даже если США построят все свои тяжелые ледоколы, которые уже заказы военным предприятиям страны, все равно Америка будет сильно отставать от России в ледокольном флоте. Сейчас разрыв уже является критическим и составляет 1 тяжелый ледокол США против 40-ка таких же судов у России. Это признал вчера Грегори Гийо на слушаниях по бюджету США в Комитете Сената по вооруженным силам. Грегори М. Гийо — является генералом ВВС, он — глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM).
В послании Федераольному собранию 29 февраля 2024г. Владимир Путин пригласил иностранный бизнес активно использовать Северный морской путь. В январе глава государства также принял участие в закладке очередного ледокола — "Ленинград" — с атомным двигателем.
Компания Apple получила патент на боковой сенсорный дисплей для iPhone
Apple успешно получила патент от ведомства по патентам и товарным знакам США на инновационный боковой сенсорный дисплей для iPhone.
Ученые из Китая сообщили, что проживание в зеленых районах снижает риск болезни костей
Исследование, проведенное учеными из Китайского Центрального Южного университета, подтверждает значимость зеленых зон в мегаполисах для поддержания здоровья.
Ставропольский край ожидает рекордный туристический сезон до начала 2025 года
Согласно данным пресс-службы Южного главного управления Центробанка РФ, большая часть номерного фонда санаторно-курортного комплекса Ставропольского края уже забронирована.
Гастроэнтеролог Кристофер Дж. Дамман: переизбыток соли - путь к диабету
Кристофер Дж. Дамман, д. м.н., выдающийся врач-гастроэнтеролог из Вашингтона, предупреждает о серьезном риске для здоровья, связанном с избыточным потреблением соли.