В связи с увеличением уровня воды на реке Селенге в Прибайкальском районе Бурятии был объявлен режим повышенной готовности из-за возможного паводка. Согласно сообщению администрации района, с 15 апреля режим введен из-за ледохода и роста уровня воды.

Также, с 14 апреля, подобный режим действует в некоторых районах Улан-Удэ.

Уровень воды на реке поднялся на 13-15 см за последние сутки, что привело к затоплению нескольких приусадебных участков и двух жилых домов в частном секторе столицы республики. Также были зафиксированы случаи паводка в Иволгинском районе, где эвакуировано несколько десятков человек. Местные власти организовали временные убежища для населения, а саперы из Восточного военного округа и сотрудники МЧС планируют провести контролируемые взрывы на реке Селенге для предотвращения более серьезных последствий. Ранее в агентстве по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям республики сообщили, что подъем уровня воды в Селенге может быть вызван таянием снега в Монголии, где река берет свое начало, сообщает ТАСС.