Сегодня, 12 марта президент России Владимир Путин встретился с победителями конкурса "Лидеры России". "Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, во всем мире, наверное. Это круто", — сказал Путин, заявив, что с начала проведения в кадровой системе "Лидеры России" приняли участие более 1 млн человек, пишут "Известия".

В этом году конкурс "Лидеры России" представил список победителей, состоящий из 102 человек, включая 83 мужчин и 19 женщин из 31 региона России, а также двух участников из Бельгии и Сербии. Заявки на участие в конкурсе подавали 160 тыс. менеджеров, при этом конкурс на место составил 500 человек.

Граждане других государств также хотят участвовать в конкурсе. Иностранные участники конкурса могут получить российское гражданство в ускоренном и облегченном порядке. Среди участников за все годы проведения конкурса 29 иностранцев решили получить гражданство РФ. Гражданство нашей страны попросили не только участники и из стран СНГ, но также из США, Франции, Греции и Болгарии.

Проект "Лидеры России" уникален тем, что на нем можно показать себя и добиться карьерных высот, говорят организаторы. Конкурс проводится с 2017 года и стал открытым для руководителей нового поколения, говоря его организаторы.





