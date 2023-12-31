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Лавров уверен, что протесты в Сербии – срежиссированное Западом представление ради захвата власти
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:41

Лавров уверен, что протесты в Сербии – срежиссированное Западом представление ради захвата власти

Глава МИД России Сергей Лавров обозначил свою позицию по поводу беспорядков в Сербии. По мнению политика, переворот стал результатом недовольства Запада успехом Вучича, которого поддержали граждане страны.

- Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Александру Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах, - сообщил Лавров в своем интервью. - Это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти.

В качестве аргумента он напомнил про госпереворот на Украине, состоявшийся в 2014 году. По словам Лаврова, жители Сербии прекрасно понимают, чем он в итоге закончился для страны. На жалкую подделку беспорядков указывает и количество протестующих - их не больше нескольких сотен.

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