Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил СМИ, что России все равно, кто будет у власти после выборов в США. Как считает политик, при любом исходе наивно рассчитывать на улучшение отношений между странами, именно поэтому в РФ не особенно волнуются из-за грядущей политической гонки.

- Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу, - сказал Лавров. - Было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии.

Именно поэтому Россия заняла позицию равнодушного наблюдателя.