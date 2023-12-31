Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Лавров: России все равно, кто выиграет на выборах в США
  1. Главная
  2. Страна
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:43

Лавров: России все равно, кто выиграет на выборах в США

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил СМИ, что России все равно, кто будет у власти после выборов в США. Как считает политик, при любом исходе наивно рассчитывать на улучшение отношений между странами, именно поэтому в РФ не особенно волнуются из-за грядущей политической гонки.

- Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу, - сказал Лавров. - Было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии.

Именно поэтому Россия заняла позицию равнодушного наблюдателя.

Мир

МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом

МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом

Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.

Читать полностью
Врачи в Афинах стали участниками скандального события

Врачи в Афинах стали участниками скандального события

Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.

Читать полностью

Общество

Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.

Читать полностью
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров

На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров

На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.

Читать полностью

Новости