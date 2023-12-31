Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил СМИ, что России все равно, кто будет у власти после выборов в США. Как считает политик, при любом исходе наивно рассчитывать на улучшение отношений между странами, именно поэтому в РФ не особенно волнуются из-за грядущей политической гонки.
- Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу, - сказал Лавров. - Было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии.
Именно поэтому Россия заняла позицию равнодушного наблюдателя.
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