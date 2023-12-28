Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у правительства Киева в принципе отсутствует воля к миру. Это касается как и президента Украины, Владимира Зеленского, так и членов администрации.
- Вынуждены констатировать отсутствие воли к миру со стороны режима Зеленского, - сообщил Лавров в интервью. - Его представители мыслят категориями войны и прибегают к весьма агрессивной риторике.
Причиной таких выводов послужило игнорирование необходимости переговоров с Россией, которые могут повлиять на прекращение военных действий. При этом и США, и страны Европы продолжают «уговаривать» Киев проявить благоразумность и обсудить возможность мирного соглашения.
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