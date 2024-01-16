Профессор Идова утверждает, что смех при просмотре комедий способен повысить иммунитет человека

Профессор Галина Идова, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины, утверждает, что смех при просмотре комедий способен повысить иммунитет человека. Ее исследования показывают, что психоэмоциональное состояние человека тесно связано с работой его иммунной системы. Оптимисты, хоть и обладают крепким иммунитетом, более чувствительны к стрессу, чем пессимисты.

Психонейроиммунология, изучающая взаимосвязь между мозгом, эмоциональным состоянием и иммунной системой, выявила влияние нервной системы на иммунитет через гормоны и нейротрансмиттеры. Исследователи также обратили внимание на связь между иммунитетом и психическими заболеваниями, где иммунные нарушения могут вызывать негативные последствия, такие как депрессия, болезнь Паркинсона и шизофрения.

Психонейроиммунология помогает понять, как различные факторы воздействуют на иммунную систему и какие механизмы этому подлежат. Понимание этой взаимосвязи может в будущем предотвратить развитие некоторых заболеваний, таких как болезнь Паркинсона. В настоящее время подтверждено, что смех во время просмотра комедий благотворно влияет на иммунитет, но для конкретных результатов необходимы дополнительные исследования, сообщает Юность Сибири.