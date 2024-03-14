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Латвия надеется поставить железный занавес между отношениями с Россией
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:19

Латвия надеется поставить железный занавес между отношениями с Россией

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня выступила с жестким заявлением по поводу отношений с Россией. По словам политика, прибалтийские страны и РФ будет разделять железный занавес. Об этом Силиня сообщила в Вашингтоне.

- Мы понимаем, что в будущем будет создан железный занавес между странами Прибалтики и Россией и Белоруссией, - сказала политик.

Однако это не помешало ей сразу же признать зависимость от российских энергоресурсов, таких как нефть и газ. Как считают в МИД РФ, Силиня на данный момент входит в число самых враждебно настроенных против РФ политиков. Там же числятся премьер-министр Кая Каллас и экс-президент Керсти Кальюлайд.

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