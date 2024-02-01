В Латвии вынесли новый закон, касающийся спорта. Сборные страны теперь не смогут соревноваться с российскими и белорусскими коллегами, даже если они будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, исключена организация соревнований со взрослыми и юношескими командами, то которых Россия и Белоруссия будут допущены в любом статусе.

Латвия уже обращалась к Франции с просьбой исключить россиян из Олимпийских игр-2024. Многие латвийские спортсмены собирались бойкотировать Игры, из-за присутствия там России. Россиянам же, в свою очередь, был выставлен ряд условий, соблюдая которые они могут присутствовать на соревнованиях.