В Латвии вынесли новый закон, касающийся спорта. Сборные страны теперь не смогут соревноваться с российскими и белорусскими коллегами, даже если они будут выступать под нейтральным флагом. Кроме того, исключена организация соревнований со взрослыми и юношескими командами, то которых Россия и Белоруссия будут допущены в любом статусе.
Латвия уже обращалась к Франции с просьбой исключить россиян из Олимпийских игр-2024. Многие латвийские спортсмены собирались бойкотировать Игры, из-за присутствия там России. Россиянам же, в свою очередь, был выставлен ряд условий, соблюдая которые они могут присутствовать на соревнованиях.
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