Портал lsm.lv опубликовал информацию о том, что Латвия собирается выселить из страны более 1,2 тыс россиян. Причиной стал якобы не подтвержденный правовой статус людей.
Окончательная дата, до которой люди должны были представить какие-либо доказательства правового нахождения в Латвии - 30 ноября. Дата была утверждена правительством. Как говорится в официальном сообщении, такую информацию не предоставили 1213 человек, поэтому теперь им предстоит покинуть республику.
Управление по делам гражданства и миграции уже подчеркнуло, что 904 человек из этого списка уехали из Латвии.
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