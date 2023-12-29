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Латвия избавляется от россиян: повод для депортации нашелся более чем для тысячи человек
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:28

Латвия избавляется от россиян: повод для депортации нашелся более чем для тысячи человек

Портал lsm.lv опубликовал информацию о том, что Латвия собирается выселить из страны более 1,2 тыс россиян. Причиной стал якобы не подтвержденный правовой статус людей.

Окончательная дата, до которой люди должны были представить какие-либо доказательства правового нахождения в Латвии - 30 ноября. Дата была утверждена правительством. Как говорится в официальном сообщении, такую информацию не предоставили 1213 человек, поэтому теперь им предстоит покинуть республику.

Управление по делам гражданства и миграции уже подчеркнуло, что 904 человек из этого списка уехали из Латвии.

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