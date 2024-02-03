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Терапевт Красикова выделила причины дискомфорта во время сушки маникюра под УФ-лампой
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:45

Терапевт Красикова выделила причины дискомфорта во время сушки маникюра под УФ-лампой

Российский терапевт Алина Красикова рассказала о причинах жжения и дискомфорта, которые могут возникнуть у людей во время сушки гель-лака под УФ-лампой во время маникюра и педикюра. Она отметила, что эти ощущения могут быть вызваны индивидуальной чувствительностью или непереносимостью определенных ингредиентов в составе гель-лака, таких как метакрилаты или акрилаты.

Ультрафиолетовые лампы, используемые для полимеризации гель-лака, выделяют тепло, что ощущается как жжение. Это тепловое воздействие может вызывать дискомфорт у людей с чувствительными ногтями или кожей вокруг них.

Также сообщается, что ультрафиолетовое излучение может привести к обезвоживанию ногтей, делая их более хрупкими и менее упругими. Неправильное или слишком частое использование лампы также может привести к ожогам и раздражению вокруг ногтей, связанному с различным выделением тепла различными приборами, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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