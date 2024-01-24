Ученые из Вашингтонского университета изучили содовое озеро

Ученые из Вашингтонского университета провели исследование содового озера в западной Канаде и пришли к выводу, что подобные водоемы могли служить колыбелями первой жизни на Земле примерно 4 миллиарда лет назад. Исследования показали, что содовые озера содержат высокие концентрации растворенных фосфатов, необходимых для формирования биологических молекул, таких как РНК и ДНК. Название "содовые озера" связано с их высоким содержанием растворенного натрия и карбоната, а свойства этих водоемов обусловлены реакциями с вулканическими породами.

Компьютерное моделирование ученых подтвердило, что при естественных процессах концентрация фосфатов в содовых озерах может превысить уровни в обычных водах в миллион раз. Реальное исследование озера Ласт-Ченс в Британской Колумбии показало, что в периоды высыхания водоема сохраняются небольшие запасы воды с высоким содержанием растворенных фосфатов.

Ученые считают, что подобные содовые озера могли существовать не только на ранней Земле, но и на других планетах, при условии наличия определенных факторов. Такие водоемы рассматриваются как потенциальные "колыбели жизни" не только в истории нашей планеты, но и в космическом контексте, сообщает МИР24.