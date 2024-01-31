На Ладожском озере планируют построить отель за два миллиарда рублей

В Карелии, на Ладожском озере, компания "ТК Ладога" совместно с корпорацией "Туризм.РФ" запустит проект по строительству гостиничного комплекса категории "четыре звезды". Проект оценивается в два миллиарда рублей, с 70% долей софинансирования от корпорации "Туризм.РФ" в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Рекреационно-гостиничный комплекс планируется ввести в эксплуатацию до 2030 года, и он рассчитан на ежегодное размещение до 60 тысяч отдыхающих.

Объект будет предоставлять 128 номеров, включая модульные дома, а также будет оснащен аквакомплексом с открытыми и закрытыми бассейнами, банным и спа-комплексами. Проект направлен на укрепление экологического туризма в регионе, предоставляя новые возможности для отдыха и развлечений на природе, сообщает РИА Новости.