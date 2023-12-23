Недавно обнаружено, что древнее море Паратетис признано самым крупным озером в истории Земли согласно Книге рекордов Гиннесса. Ученые из Утрехтского университета, совместно с исследователями из Бразилии, России и Германии, подтвердили, что размер озера в 2,8 миллиона квадратных километров превосходит даже современное Средиземное море.
Паратетис, существовавший около 11 миллионов лет назад, простираясь от Альпийских гор до Туркменистана, был в 10 раз больше по объему воды, чем все современные озера вместе взятые. Это загадочное море, которое превратилось в три моря — Черное, Каспийское и Аральское — остается объектом изучения, поскольку ученые до сих пор не могут однозначно объяснить его исчезновение, хотя одной из версий является "вплытие" в Средиземное море через Босфор и Дарданеллы.
Термин "Паратетис" был введен русским геологом Владимиром Ласкаревым в 1924 году, и его вклад в исследование оценивается даже через выпуск почтовой марки с его изображением в Сербии в 2018 году, сообщает Юность Сибири.
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