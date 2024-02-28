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Серийная Lada Vesta получила коробку-автомат
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:55

Серийная Lada Vesta получила коробку-автомат

"АвтоВАЗ" начал производство модели Lada Vesta с автоматической трансмиссией. Первая партия автомобилей уже выпущена, и планируется устанавливать автоматическую коробку передач на все модели Vesta. Для внедрения автоматической коробки передач были обновлены топливная и тормозная подсистемы автомобиля, подчеркнули в компании.

Также был запущен серийный выпуск Lada Vesta с новым модернизированным двигателем 1.8Evo (122 л. с.) и АКПП. Новый мотор успешно прошел все этапы лабораторных и полевых тестов, сообщает агентство ТАСС.

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