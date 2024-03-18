С 11 марта текущего года в России начались продажи обновленной версии Lada Vesta

Обновленная версия Lada Vesta представлена с мощным 122-сильным двигателем 1.8 Evo и современным вариатором. Новая модель, доступная в кузове седана и универсала, обладает современными технологиями и комплектуется по цене от 1 588 900 рублей в комплектации Comfort. Это на 75 тысяч рублей дороже, чем предыдущее поколение с механической трансмиссией.

Обновленный двигатель 1.8 Evo, введенный в декабре прошлого года, отличается повышенной надежностью и оптимизацией под автоматическую коробку передач. Семь виртуальных передач в вариаторе, имеющем китайское происхождение, адаптированы для сложных условий эксплуатации. Индивидуальная настройка трансмиссии для Vesta подчеркивает стремление АвтоВАЗа к улучшению качества и комфорта вождения.

В планах производителя внедрение усовершенствованной системы управления автомобилем с новым электроусилителем руля от российского производителя, который также будет устанавливаться на другие модели Lada. Это отражает постоянные инновации и стремление компании к предоставлению лучшего качества и технологий в своих автомобилях.

АвтоВАЗ продолжает работу над улучшением уже выпускаемых автомобилей и разработкой абсолютно новых моделей, включая Lada Iskra, продажи которой запланированы на текущий год. Компания также активно внедряет новые стандарты безопасности и технологии в свои бюджетные модели, следуя мировым трендам и оставаясь на переднем крае автомобильной индустрии, сообщает Car.Ru.