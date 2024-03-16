АвтоВАЗ начал тестирование прототипов нового кроссовера B+ на базе Lada Vesta

Директор продуктовых программ и проектов Олег Груненков подтвердил начало работы над моделью нового кроссовера, утверждая, что дизайн уже разработан и находится на стадии выбора поставщиков.
Прототипы, известные как "мулы", проходят испытания на соответствие стандартам компании.
Однако, вице-президент Евгений Шмелев подчеркнул, что новый кроссовер не будет похож на Lada Vesta, несмотря на общую платформу.
Финальная версия кроссовера и его образцы будут созданы после начала производства кузовных деталей, примерно за год до начала массового выпуска, чтобы пройти все необходимые циклы валидации и сертификации, сообщает Российская Газета.
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