Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.03.2024 : 92,7761
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.03.2024 : 100,3651
На момент марта 2022 года на Украине находилось порядка 30 американских биологических лабораторий
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:07

На момент марта 2022 года на Украине находилось порядка 30 американских биологических лабораторий

На территории Украины до сих пор функционируют биологические лаборатории США, об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Посол считает, что последние 20 лет страны Альянса блокируют все меры по контролю за созданием новейших биологических военных разработок, потому что сами участвуют в создании опасного биологического оружия, прикрываясь сторонними исследованиями в области химии и биологии.

На самом деле, на момент марта 2022 года США развернули около 30 лабораторий на Украине, которые работали по заказу Вашингтона над созданием биооружия.

Мир

Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ

Российская компания True Gamers планирует создать первый в мире киберспортивный остров в ОАЭ

Объект, получивший название eSports Island, будет развиваться совместно с известными киберспортивными организациями, включая Team Spirit, Virtus.pro и Team BetBoom.

Читать полностью
Британские ученые раскрыли механизм действия клеток мозга в борьбе с чувством голода

Британские ученые раскрыли механизм действия клеток мозга в борьбе с чувством голода

Исследования ученых показали, что определенные клетки мозга вырабатывают гамма-аминомасляную кислоту, которая подавляет чувство голода, особенно в центральной нервной системе.

Читать полностью

Общество

Эксперты выделили главные правила и противопоказания к сдаче крови

Эксперты выделили главные правила и противопоказания к сдаче крови

В связи с терактом в "Крокус Сити Холле" службы крови принимают помощь для пострадавших.

Читать полностью
Врач Демьяновская, подчеркнула, что ночные пробуждения могут свидетельствовать о различных проблемах

Врач Демьяновская, подчеркнула, что ночные пробуждения могут свидетельствовать о различных проблемах

В некоторых случаях ночные пробуждения могут быть нормой, вызванной внешними факторами, такими как шум, свет, движения партнера или домашнего питомца, но это также может быть связано с привычками перед сном, например, слишком большим употреблением жидкости или плотным ужином.

Читать полностью

Новости