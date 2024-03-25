На территории Украины до сих пор функционируют биологические лаборатории США, об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин.
Посол считает, что последние 20 лет страны Альянса блокируют все меры по контролю за созданием новейших биологических военных разработок, потому что сами участвуют в создании опасного биологического оружия, прикрываясь сторонними исследованиями в области химии и биологии.
На самом деле, на момент марта 2022 года США развернули около 30 лабораторий на Украине, которые работали по заказу Вашингтона над созданием биооружия.
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