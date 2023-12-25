В Новосибирском государственном университете (НГУ) открыта новая научно-техническая лаборатория

Лаборатория специализируется на разработке оптических сенсоров от катастроф и стала символическим началом работы по созданию новых продуктов и внедрению образовательных инициатив в области подготовки инженерных кадров. Инициатива получила поддержку заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой.

Лаборатория будет заниматься производством оптических датчиков, предназначенных для контроля температуры, деформации, давления и угловых перемещений в различных отраслях, включая горнодобывающую промышленность, нефтегазовую отрасль, авиационное и космическое приборостроение, а также строительство. Важным аспектом открытия лаборатории является поддержка образовательных инициатив, направленных на подготовку квалифицированных инженеров.

Кроме того, в регионе уже действуют девять молодежных лабораторий, три из которых были открыты в текущем году, сообщает Газета.Ру.