Археологи из Мексики провели исследование города Митла, расположенного в долине Оахака

С использованием передовых технологий, включая георадар (GPR), электротомографию (ERT) и интерферометрию окружающего сейсмического шума (AIRSA), иследователи обнаружили подземный лабиринт, который, вероятно, является частью местного представления о мире мертвых.
Церковь Святого апостола Павла, построенная испанцами на руинах города Митла в XVII веке, была местом почитания предков и, согласно местным легендам, находилась у входа в подземный мир. Исследование площади вокруг церкви выявило остатки доиспанского храма и "следы лабиринта", состоящего из трех четырехугольников, соединенных коридорами, датируемых примерно 1200 годом нашей эры.
Эти открытия отражают культурное и технологическое достижение древних сапотеков, цивилизации, которая существовала с конца VI века до нашей эры. Сапотеки были известны своими сложными методами строительства, системой письма, календарями и сельскохозяйственным умением. После обработки данных будет создана 3D-модель подземного мира, представляющая археологический интерес и помогающая понять эту древнюю цивилизацию лучше, сообщает Российская Газета.
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