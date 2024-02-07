Александр Масляков — младший получил все права на владение КВН, сообщает RT. "Телевизионное творческое объединение "АМИК", которое занимается производством популярного в России телешоу, стало принадлежать Александру Александровичу Маслякову полностью.

"Объединение АМиК" появилось более 30-ти лет назад, в 1990-м году, когда вместе со своей женой Светланой Александр Васильевич Масляков основал компанию, которая занялось производством единственной юмористической передачи.

Ранее Александр Александрович владел лишь половиной акций "АМИК", а его отцу, Александру Васильевичу, и его матери Светлане Масляковой, принадлежало примерно по 25% ценных бумаг, сообщает РБК.