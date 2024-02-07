Портал «Мир квартир» провел исследование, благодаря которому удалось узнать изменение цен на аренду квартир в крупных городах. Выяснилось, что еще в начале января арендодатели начали снижать требования.

Средний показатель на однокомнатные квартиры составил 0,5%, цены упали до 21,1 тысячи рублей в месяц. «Двушки» «похудели» в цене сильнее - на 1%. Усредненная цена на трехкомнатное жилье составила 33,7 тысяч - на 0,9% меньше, чем обычно.

Однокомнатные квартиры заметно подешевели Смоленске, Липецке и Астрахани. Трехкомнатные же стали меньше стоить в Орле, Волжском и Рязани: тут снижение составило 16,1%, 9,8% и 8,4 процента соответственно.