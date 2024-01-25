Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 26.01.2024 : 88,6562
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 26.01.2024 : 96,6365
Крошечные квартиры в Москве взлетели в цене
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 16:54

Крошечные квартиры в Москве взлетели в цене

Квартиры-малометражки в Москве стали сдаваться по более высоким ценам, чем раньше. Повышение достаточно ощутимое, говорят риэлторы, подчеркивая, что все мотивировано заинтересованностью жильцов.

- Варианты, которые сдавались за 40 тысяч, стали сдаваться за 62 тысячи, - говорит риелтор Олег Бендриков. - В Москве цены очень сильно выросли, иногда даже на 50 процентов поднялись.

Причина простая - мало кто может позволить тебе большой метраж в съемном жилье из-за дороговизны. К тому же многие намерена накопить на покупку собственной недвижимости и откладывают деньги. Однако арендодатели заметили повышенный интерес и сразу подняли стоимость аренды.

Мир

Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10

Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10

У экспертов двоякое отношение к подобному решению: журналисты считают, что штурмовики просто будут сбиты и не принесут практической пользы.

Читать полностью
Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек

Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек

ЦИХАЛ обстрелял убежище ООН в Секторе Газа. Официальные лица ООН утверждают, что здание было чётко обозначено, но Израиль отрицает ответственность. Погибло 9 человек, пострадало 75

Читать полностью

Общество

Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы

Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы

Вынесен вердикт бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову. Он получил 4 года, 3 из которых он не сможет использовать Интернет.

Читать полностью
Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции

Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции

Врач-диетолог Наталья Павлюк сообщила, что регулярное употребление рыбы и водорослей может значительно снизить риск развития деменции благодаря высокому содержанию в них кислот омега-3.

Читать полностью

Новости