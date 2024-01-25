Квартиры-малометражки в Москве стали сдаваться по более высоким ценам, чем раньше. Повышение достаточно ощутимое, говорят риэлторы, подчеркивая, что все мотивировано заинтересованностью жильцов.
- Варианты, которые сдавались за 40 тысяч, стали сдаваться за 62 тысячи, - говорит риелтор Олег Бендриков. - В Москве цены очень сильно выросли, иногда даже на 50 процентов поднялись.
Причина простая - мало кто может позволить тебе большой метраж в съемном жилье из-за дороговизны. К тому же многие намерена накопить на покупку собственной недвижимости и откладывают деньги. Однако арендодатели заметили повышенный интерес и сразу подняли стоимость аренды.
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