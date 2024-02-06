Евгений Кузнецов, который на данный момент играет за клуб «Вашингтон Кэпиталс», покинул команду на неопределенный срок. Это связано с его определением в программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), говорится в официальном сообщении пресс‑службы лиги.

Возвращение Кузнецова пока под вопросом - решение будут принимать администраторы программы. Однако заслуги спортсмена очевидны - в этом сезоне он провел 43 матча, в которых набрал 17 (6+11) очков.

Напомним, что программа помощи НХЛ направлена на лечение алкогольной и наркотической зависимостей, а также решении психологических проблем.