Российский нападающий Кузьменко перешел в новую команду

Пресс-служба «Калгари» официально сообщила, что российский нападающий Андрей Кузьменко теперь будет находиться в составе «Калгари Флэймз». Обмен произошел между командой «Ванкувер Кэнакс», получившей шведского нападающего Элиаса Ландхольма.
«Флэймз» же свою очередь, помимо Кузьменко, получили защитников Хантера Бжустевича и Йони Юрмо.
Напомним, что Кузьменко ценится за нынешний сезон - в нем спортсмен забросил восемь шайб, а также провел 13 голевых передач. На счету Кузьменко 43 матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В общей сложности россиянин провел 124 матча за «Кэнакс», где он набрал 95 (47+48) очков.
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