Движение на Кутузовском проспекте в Москве восстановлено после ДТП

Движение на Кутузовском проспекте в Москве, в районе Поклонной горы, было восстановлено после дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей.

Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее движение было затруднено в обоих направлениях, но в результате инцидента пострадавших не было, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.