Движение на Кутузовском проспекте в Москве, в районе Поклонной горы, было восстановлено после дорожно-транспортного происшествия с участием нескольких автомобилей.
Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее движение было затруднено в обоих направлениях, но в результате инцидента пострадавших не было, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину
Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России
Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.