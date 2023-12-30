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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 13:02

Губернатор Курской области: Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел приграничного поселка Теткино в Глушковском районе.

В результате атаки зафиксировано восемь прилетов, повреждена линия электропередачи, из-за чего в некоторых домах отсутствует электроснабжение. По данным главы региона, местные жители не пострадали.

Мир

Президент Путин заверил президента Сирии Асада в поддержке России в урегулировании конфликта

В телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики, Путин выразил уверенность в долгосрочном и комплексном урегулировании ситуации в Сирии.

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Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть

Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана.

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Общество

Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Создана технология беспроводной связи через видимый свет

Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.

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Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания

Международная группа исследователей разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет.

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Новости