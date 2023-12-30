Губернатор Курской области: Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел приграничного поселка Теткино в Глушковском районе.

В результате атаки зафиксировано восемь прилетов, повреждена линия электропередачи, из-за чего в некоторых домах отсутствует электроснабжение. По данным главы региона, местные жители не пострадали.