Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины произвели обстрел приграничного поселка Теткино в Глушковском районе.
В результате атаки зафиксировано восемь прилетов, повреждена линия электропередачи, из-за чего в некоторых домах отсутствует электроснабжение. По данным главы региона, местные жители не пострадали.
Президент Путин заверил президента Сирии Асада в поддержке России в урегулировании конфликта
В телеграмме, направленной президенту Сирийской Арабской Республики, Путин выразил уверенность в долгосрочном и комплексном урегулировании ситуации в Сирии.
Автобус с гражданами Узбекистана опрокинулся в Актюбинской области: пострадавших нет, пассажиров эвакуировали в мечеть
Пассажирский автобус, следовавший из Екатеринбурга в Шымкент, опрокинулся на автодороге в Актюбинской области Казахстана.
Создана технология беспроводной связи через видимый свет
Ученые из Южной Кореи, представляющие Пхонханский университет науки и технологий, разработали метод передачи данных через видимый свет.
Ученые выявили новый способ определения планет, пригодных для обитания
Международная группа исследователей разработала инновационный метод обнаружения потенциально пригодных для жизни планет.