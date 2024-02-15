В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе Курской области произошло возгорание на нефтебазе. "По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие." — пишет губернатор Курской области Старовойт в ТГ-канале. https://t.me/s/gubernator 46

По предварительным данным, нефтебаза находится в районе деревни Полевая, что примерно 25 км от центра Курска. Объем воспламенившегося резервуара составляет 100 т. Очевидцы говорят о взрывах, которые звучали в воздухе перед началом пожара.