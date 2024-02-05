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Доллар растет, а евро снизился по итогам торгов в понедельник
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:01

Доллар растет, а евро снизился по итогам торгов в понедельник

На Московской бирже евро просел на восемь копеек, снизившись до уровня 98,21 руб. В тоже же время доллар расчетами "завтра" к утру понедельника вырос на 12 копеек и достиг уровня в 91,17 руб.

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