На Московской бирже евро просел на восемь копеек, снизившись до уровня 98,21 руб. В тоже же время доллар расчетами "завтра" к утру понедельника вырос на 12 копеек и достиг уровня в 91,17 руб.
Триестский залив в Адриатике покрылся льдом
В то время как другая часть страны наслаждается не по-зимнему теплой погодой, на севере, в Триестском заливе, сегодня ученые обнаружили слой льда.
Франция: «Мы устали». Филиппо требует снять санкции с РФ, чтобы вернуть дешевый газ
По мнению политика, все антироссийские санкции – «глупость».
Педиатра, высмеявшую сына погибшего на СВО военного, пока не стали арестовывать
Врач цинично высказывалась о гибели отца своего маленького пациента.
Вильфанд предупредил о том, что февраль может оказаться не таким теплым, как ожидают многие
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, призвал не спешить радоваться прогнозам о тепле, подчеркнув, что хотя средняя температура в феврале будет выше нормы, погода может быть крайне нестабильной, с резкими потеплениями и похолоданиями.