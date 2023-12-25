Правительство России приняло решение отменить пошлину на замороженное куриное мясо. Льготы касаются объема, не превышающего 140 тысяч тонн.

- Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке, - говорится в официальном сообщении.

Постановление будет действовать ровно год - с 1 января по 31 декабря 2024 года. На данный момент Минсельхоз отвечает за обеспечение импортеров всеми необходимыми документами. Все необходимые бумаги с информацией об объеме продукции с тарифной льготой будут выложены на официальном сайте.