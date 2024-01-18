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Причиной дисквалификации бывшего капитана ЦСКА стал кокаин
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:24

Причиной дисквалификации бывшего капитана ЦСКА стал кокаин

Бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов получил наказание в виде дисквалификации. Инцидент произошел после того, как в допинг-пробе спортсмена обнаружили следы кокаина. Уликой стала найденная субстанция S6a, говорится в официальном сообщении на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Во время вынесения решения приняли во внимание и срок временного отстранения. Он начинает отсчет с 20 октября 2023 года. Официально же дисквалификация начинается с 10 января 2024 года.

Ранее в СМИ заявляли, что приостановка карьеры Курбанова в конце октября прошлого года произошла по личным причинам.

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