Бывший капитан баскетбольного ЦСКА Никита Курбанов получил наказание в виде дисквалификации. Инцидент произошел после того, как в допинг-пробе спортсмена обнаружили следы кокаина. Уликой стала найденная субстанция S6a, говорится в официальном сообщении на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Во время вынесения решения приняли во внимание и срок временного отстранения. Он начинает отсчет с 20 октября 2023 года. Официально же дисквалификация начинается с 10 января 2024 года.

Ранее в СМИ заявляли, что приостановка карьеры Курбанова в конце октября прошлого года произошла по личным причинам.