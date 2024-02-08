Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о несостоятельности европейской оборонной индустрии, сравнив ее с российской. Свое мнение политик высказал после встречи с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем.
- Будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы, - подчеркнул Кулеба.
Такое положение привело к тому, что сейчас у ВСУ постоянно наблюдается дефицит снарядов, дополнил он свое заявление. Однако главное, по его словам, чтобы не начался снарядный голод.
Протестующие фермеры производят половину всего мяса
Такой подсчёт сделаны на основе данных Всемирной продовольственной организации.
Завтра ночью появится в сети интервью Карлсона с Путиным
"Свободная" Европа уже готова мстить неcговорчивому журналисту. Уже обсуждается, что ЕС может ввести против Такера Карлсона санкции за интервью с президентом России.
ВНИИ Труда: уровень безработицы на рынке труда в 2023 году оказался самым низким
Специалисты сделали расчет исходя из данных за последние 20 лет.
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