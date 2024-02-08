Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба о несостоятельности европейской оборонной индустрии, сравнив ее с российской. Свое мнение политик высказал после встречи с главой дипломатии Европейского союза Жозепом Боррелем.

- Будем откровенны, европейские склады и оборонная индустрия были не готовы, - подчеркнул Кулеба.

Такое положение привело к тому, что сейчас у ВСУ постоянно наблюдается дефицит снарядов, дополнил он свое заявление. Однако главное, по его словам, чтобы не начался снарядный голод.