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Кулеба: кончится вооружение – возьмемся за лопаты
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:02

Кулеба: кончится вооружение – возьмемся за лопаты

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что на таких условиях нехватки вооружения ВСУ не опустят руки, а в качестве оружия начнут применять лопаты. Такое заявление он сделал во время общения с представителями американского телеканала ABC News.

- Мы будем сражаться лопатами, - подчеркнул Кулеба. - Потому что для Украины поставлено на карту существование.

Мотивом для такого заявление стало снижение поддержки от Запада: как финансовой, так и военной. Проблема для ВСУ сейчас стоит достаточно остро - сама Украина практически ничего не производит, пользуясь помощью европейских стран.

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