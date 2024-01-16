Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил журналистам, что на таких условиях нехватки вооружения ВСУ не опустят руки, а в качестве оружия начнут применять лопаты. Такое заявление он сделал во время общения с представителями американского телеканала ABC News.
- Мы будем сражаться лопатами, - подчеркнул Кулеба. - Потому что для Украины поставлено на карту существование.
Мотивом для такого заявление стало снижение поддержки от Запада: как финансовой, так и военной. Проблема для ВСУ сейчас стоит достаточно остро - сама Украина практически ничего не производит, пользуясь помощью европейских стран.
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