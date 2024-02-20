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Протестующие в Польше фермеры заблокировали ж/д пути
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 15:35

Протестующие в Польше фермеры заблокировали ж/д пути

В Польше 20 февраля началась новая фаза протестов. Обещанная ранее на этот день всеобщая акция аграриев проходит в 180-ти местах по всей стране, сообщает польская радиостанция RMF FM. фермеры вывели сельхозтехнику на автомагистрали и улицы крупных городов, таких как например Краков.

Также происходит блокировка погранпереходов на границе с Украиной. В Дорохуске и Медыке, железнодорожные пути блокируются протестующими. Там аграрии высыпали прямо на рельсы зерно из вагонов, следовавших из Украины.

Провокацией, направленной на разъединение стран назвал эту акцию поляков Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х (заблокирована в России). сообщает РИА "Новости".

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