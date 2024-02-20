В Польше 20 февраля началась новая фаза протестов. Обещанная ранее на этот день всеобщая акция аграриев проходит в 180-ти местах по всей стране, сообщает польская радиостанция RMF FM. фермеры вывели сельхозтехнику на автомагистрали и улицы крупных городов, таких как например Краков.
Также происходит блокировка погранпереходов на границе с Украиной. В Дорохуске и Медыке, железнодорожные пути блокируются протестующими. Там аграрии высыпали прямо на рельсы зерно из вагонов, следовавших из Украины.
Провокацией, направленной на разъединение стран назвал эту акцию поляков Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсети Х (заблокирована в России). сообщает РИА "Новости".
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