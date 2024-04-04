На Кубани объявили штормовое предупреждение

Заморозки ожидаются в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."Ночью и утром с 5 по 7 апреля местами в юго-восточных районах края ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов, исключая Черноморское побережье", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений.