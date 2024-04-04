На Кубани объявили штормовое предупреждение

Заморозки ожидаются в Краснодарском крае до конца недели, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."Ночью и утром с 5 по 7 апреля местами в юго-восточных районах края ожидаются заморозки в воздухе до минус 2 градусов, исключая Черноморское побережье", - говорится в сообщении.В ведомстве уточняют, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений.
Получил 30 лет тюрьмы пособник теракта 2018 года в Страсбурге
Соучастник расстрела людей у новогодней ёлки в 2018 году в Страсбурге получил 30 лет тюрьмы за то что продал оружие террористу.
США и Британия с 12 января нанесли 424 удара по Йемену, убив 37 человек
Со статистикой ударов США и Британия которые они нанесли по Йемену с 12 января, выступил лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси.
В Татарстане на В KazanForum приедут участники из 80-ти стран
На полях форума ожидаются политические мероприятия различного уровня.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.