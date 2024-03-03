Режим контртеррористической операции (КТО) вчера был введен в Республике Ингушетия. В городе Карабулак спецназ ФСБ ликвидировал группу боевиков. Всего в квартире было уничтожено шесть человек, сообщают "Известия".
Сообщается, что это была реализована длительная операция по выявлению и нейтрализации террористической группы. Её деятельность координировалась из-за рубежа.
В отцепленном район, где происходила КТО, жители были эвакуиированы. По данным спецслужб, диверсанты готовились совершить "резонансных преступлений террористической направленности".
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