Режим контртеррористической операции (КТО) вчера был введен в Республике Ингушетия. В городе Карабулак спецназ ФСБ ликвидировал группу боевиков. Всего в квартире было уничтожено шесть человек, сообщают "Известия".



Сообщается, что это была реализована длительная операция по выявлению и нейтрализации террористической группы. Её деятельность координировалась из-за рубежа.

В отцепленном район, где происходила КТО, жители были эвакуиированы. По данным спецслужб, диверсанты готовились совершить "резонансных преступлений террористической направленности".