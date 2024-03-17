Построение новой цивилизации под названием "Русский мир" — такая теперь задача стоит перед Россией после волеизъявления всей страны, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
Такое заявление для РИА "Новости" он сделал после того как стали известны первые итоги выборов президента России. Отмечена очень высокий процент явки избирателей и факт того, что более 87% голосов отданы Владимиру Путину.
"… Россия прекращает основополагающие отношения с западной цивилизацией и берет новый курс — начинает строить свою цивилизацию под названием Русский мир", — сказал спикер. По его словам, консолидацию всего общества и страны, это то, что показали эти выборы в условиях вызова, имея в виду агрессию Запада.
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